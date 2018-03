Satin: “Napoli? Scudetto ancora possibile, il post-Roma è stato una botta”

Il procuratore, fra gli altri di Koulibaly, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ieri è stata una giornata purtroppo terribile, con questa notizia di Astori che è impossibile da accettare. Pioli e tutta la società, i calciatori e la città di Firenze, con l’affetto del calcio italiano dovranno accettare questa tremenda cosa.

Napoli? è vero che ha preso 4 gol sabato, ma ha creato tanto e trovato un fenomeno in porta come Alisson anzi credo che gli azzurri potevano chiuderla e vincerla senza quel fuoriclasse in porta.

Dopo questa sconfitta che brucia un po’ e che deve far pensare un po’ di maggiore copertura, pur attaccando, il Napoli deve vincere a San Siro ma giocando con più cautela. Koulibaly? abbiamo scambiato un po’ di parole, il risultato della gara è stata una botta in una serata dove è andato tutto storto”.

