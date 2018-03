Saurini: “Siamo amareggiati, ma usciamo imbattuti dopo aver mostrato carattere”

Il Napoli è stato eliminato dalla Viareggio Cup. La squadra di Giampaolo Saurini si è arresa al Verona ai calci di rigore dopo aver terminato i tempi regolamentari sullo 0-0.

Ecco le dichiarazioni del tecnico Saurini riportate dal sito ufficiale sscnapoli.it:

“C’è grande amarezza in questo momento perchè usciamo da questo torneo da imbattuti. Anche oggi non siamo stati certo inferiori all’avversario, poi chiaramente i rigori sono un colpo alla lotteria e non siamo stati fortunati”.

In ogni caso tengo ad elogiare ed a complimentarmi coi ragazzi che sono stati eccezionali. Abbiamo disputato un grande Viareggio, esprimendo un gioco brillante e propositivo. Il Napoli non raggiungeva i quarti da parecchio tempo e solo per la sorte avversa non siamo riusciti a centrare una semifinale storica”.

Certamente dopo la delusione del momento, ci saranno gli aspetti positivi da valutare ed evidenziare, perchè questa squadra ha mostrato carattere ed ampi segni di crescita. Ringrazio loro, così come ringrazio la Società per lo splendido lavoro che, assieme, abbiamo fatto in questi anni”.

