Savoldi: “Difficile fare la differenza quando giochi poco. Serve reazione contro la Spal”

Giuseppe Savoldi ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Bisogna fare un’analisi approfondita dopo la sconfitta contro il Lipsia. Dall’esterno è difficile capire le motivazioni. Callejon? Quella del centravanti non è la sua posizione. Lui fa la differenza sulla fascia destra e quindi non si può pretendere un atteggiamento positivo da punta centrale. I meccanismi sono diversi, ovviamente le componenti sono tante, dipende pure dai compagni di reparto, quindi non è soltanto colpa sua. I giovani del Napoli sono di grande qualità e non si può disconoscere il loro talento dopo una sola partita. Giocano poco e poi è difficile fare la differenza in una sola gara. Non credo che ai tifosi abbia fatto piacere la prestazione di ieri, la Spal è una squadra abbordabile e quindi dovrà esserci una risposta importante”.

