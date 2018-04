Savoldi: “Il Napoli ha più qualità della Juventus, può farcela”

Beppe Savoldi, ex giocatore, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Mertens è un fenomeno e devi trovare qualcuno che lo sostituisca in modo ottimale. Sarri sa chi mettere dentro in un momento del genere.

Se la Juventus va avanti in Champions il Napoli avrebbe qualche opportunità in più per lo Scudetto perché ci sono un grande dispendio di energie. Il Napoli può vinere il campionato anche senza contare che la Juventus vada avanti in Chamspions, per me gli azzurri hanno più qualità che i bianconeri non hanno”.

