Scacchi: “Milan in fase discendente. Callejon? Non è a parametro zero”

Il giornalista di Repubblica, Stefano Scacchi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di tutte le implicazioni di Milan-Napoli.

“Il problema principale del Milan è l’assenza dei due centrali titolari che costringerà Gattuso a schierare una linea difensiva inedita. Poi sta accusando una flessione dovuta al fatto che Gattuso ha spinto da subito sulla condizione atletica e certi ritmi puoi tenerli per tre mesi ma non fino a fine stagione. La distanza dal quarto posto era tale che ci è arrivato vicino ma non ce l’ha fatta ed ora sta iniziando la fase discendente. La risposta di pubblico di San Siro è sempre stata positiva sia dal versante Inter che dal versante Milan ma già dalle amichevoli estive.

Le incognite del Milan sono societarie. Per quanto riguarda l’allenatore c’è stato già il rinnovo di Gattuso che è stato anche abbastanza lungo. Ma dipenderà poi da come si risolveranno le situazioni societarie. Il Napoli in chiave Sarri può stare molto tranquillo sul versante Milan. Per quanto riguarda invece i giocatori, sì che è stato preso Reina ma si continua a parlare solo di parametri zero. Per questioni di disciplina regolamentare dal punto di vista del fair play finanziario non penso proprio che il Milan tenti di prendere Callejon proprio perché al momento si può andare solo sui parametri zero”.

