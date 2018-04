Schwoch: “La frase di Sarri sugli 87 punti non mi è piaciuta”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Zero.

Queste le sue parole: “Bisogna credere nello scudetto finché la matematica non condannerà il Napoli. L’unico rammarico è che se il Napoli non vincerà nulla, probabilmente tra dieci anni sarà dimenticato dal calcio italiano, e sarebbe un peccato.

La Juve non gioca bene ma vince grazie ai singoli, il Napoli ha sempre bisogno di essere brillante e ultimamente ha pagato qualche difficoltà fisica.

Non mi è piaciuta la frase di Sarri sugli 87 punti. Sicuramente l’ha fatto per proteggere la squadra, ma tutti sanno che l’obiettivo è lo scudetto. Ma Sarri è un maestro e spero possa restare a Napoli per almeno dieci anni”.

