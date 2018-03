Schwoch: “Napoli? Mia moglie mi minacciò. Una volta arrivata non voleva più andare via”

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, svela un retroscena sul suo approdo nella città partenopea.

L’ex azzurro, nel corso di un evento tenuto in Campania ha rivelato: “Ricordo che quando seppi che mi avevano venduto al Napoli non volevo manco dirlo a quella che all’epoca era mia moglie. I mass media, infatti, danno un’immagine distorta della città. Quando poi glielo dissi, lei mi minacciò: “Ci vai da solo, io laggiù non ci vado”. La decisione, tuttavia, spettava a me e decisi di andare. Lei e mio figlio si trovarono così bene che quando fui ceduto al Torino mi disse: “Io non torno lassù”. Mi viene in mente il film Benvenuti al Sud, a me è accaduto davvero…”.

Fonte: itasportpress.it

Comments

comments