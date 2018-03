L’Opinionista Rai, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Domenica Sportiva:

“Balotelli non è un giocatore da grande squadra, nel Napoli potrebbe fare la panchina, non di certo il titolare.”

Dichiarazioni che non vanno di certo a favore di un possibile ingaggio di Balotelli, o almeno secondo Sconcerti per il Napoli non sarebbe un affare.

Comments

comments