Sconcerti: “Credo che Verdi ha rifiutato Napoli perché un accordo con l’Inter”

Il giornalista ed opinionista, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Al Napoli manca l’attaccante. Non si può cercare una degna riserva e poi sfumata credi che non possa servire più. Verdi ha già un accordo con altre squadre, penso l’Inter. A me piace moltissimo Politano, ha un gran tiro e può giocare su entrambe le fasce. Credo che possa fare benissimo nel Napoli. Duelofeu ha caratteristiche differenti, ma può adattarsi anche lui al gioco di Sarri. Marotta è una persona molto tranquilla, non credo comandi lui nel Sassuolo, c’è da dire che le due società hanno un gran rapporto e Politano piace molto alla Juve. Balotelli? Ha grandi potenzialità, ma nel Napoli non c’entra nulla.”