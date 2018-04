Sconcerti: “Juve? Il rigore c’era. Ho scommesso sul Napoli per lo Scudetto”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dicendo la sua sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League e sulla lotta Scudetto.

“Credo che nella gara della Juve vadano distinte due fasi: i momenti dopo il rigore e le conseguenze della mattina successiva. Quanto ti accorgi di aver perso una larga fetta di stagione non è semplice, certo, stiamo parlando di giocatori abituati a giocare tante competizioni, ma la Juve può pagare qualcosa in stanchezza, ora è molto più sotto pressione di prima, insomma non vedo nessun vantaggio dopo questa eliminazione. Sulle dichiarazioni dei tesserati bianconeri post Real? Sono rimasto sorpreso dalla ripetizione a freddo di quelle accuse, specie quando Buffon ha parlato di momento non opportuna per concedere quel rigore. Posso capire la delusione ma se il rigore c’è va dato, anche l’arbitro avrebbe preferito non decidere in quella situazione, ma a ripensarci bisognerebbe analizzare l’enorme errore di Benatia, considerandolo tra l’altro si intuisce anche l’inevitabilità del rigore.

Scudetto? Il Napoli deve crederci, ho scommesso un po’ di euri sugli azzurri. Sai, il Napoli normale non ha problemi a San Siro, dipende solo dagli azzurri, che ora con Milik hanno anche qualche arma in più”.

