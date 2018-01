Sconcerti: “Mi piace anche Deulofeu, ma Verdi è più completo, è più da Napoli”

l giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“I tentennamenti sono sempre legittimi, o non sei convinto dell’offerta o hai un’altra soluzione, Verdi è un giocatore in rampa di lancio, anzi è già partito, se non viene a Napoli vuol dire che ha un altro indirizzo. Lui sa che è voluto fortemente dall’allenatore, ha già giocato con Sarri, io lo conosco un po’, è un ragazzo intelligente, non può nemmeno pretendere di essere titolare in una grande squadra, non lo può pretendere manco Dybala, certo venire a fare il titolare è un’altra cosa ma oggi nessuno te lo garantisce, a Napoli sarebbero in 4 giocatori per 3 ruoli, poi Simone ha 26 anni, se adesso fa un contratto di 4 anni sarebbe il migliore della sua vita.

Chi sceglierebbe tra lui e Deulofeu? Mi piace anche Deulofeu, ma Verdi è più completo, è più da Napoli, entrambi comunque danno garanzie di rendimento molto importanti. Verdi è mento tattico di Callejon, ha forza, è potente, calcia con entrambi i piedi, nell’ultima mezz’ora in gare bloccate rappresenterebbe un’alternativa importante”.