Sconcerti: “Il Napoli sa vincere anche senza Ghoulam”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport:

“Guida non è un arbitro che va a rivedere le immagini al VAR e paradossalmente credo sia corretto così perché se hai due persone davanti al monitor sono loro che controllano. La decisione però rimane sbagliata perché non è fuorigioco: o è fallo di Simeone su Alex Sandro oppure è calcio di rigore. Bernardeschi è un giocatore di massimo livello nazionale che si sta affacciando ai livelli internazionali. Manca ancora di continuità ma le potenzialità ci sono tutte.

Lo juventino ha trovato lo spazio per far passare il pallone dove Marchisio ha creato lo spazio sfilandosi dalla barriera. Sportiello è un ottimo portiere ma non ha l’istinto per un certo tipo di parate. Per questo l’85% del merito del gol a Bernadeschi. La Fiorentina ha una situazione abbastanza chiara: non ha battuto finora nessuna squadra fra le prime otto. E’ una squadra in costruzione che il prossimo anno avrà bisogno di altri tre o quattro giocatori veri.

Napoli-Lazio? Sarà una partita molto particolare fra le due squadre che giocano meglio a calcio in Italia. Ho visto la Lazio male nelle ultime due partite, con difficoltà nell’arrivare in area di rigore. Considero un autogol il litigio fra Inzaghi e Felipe Anderson per la gara col Napoli. Il brasiliano può diventare l’acquisto migliore di tutto il campionato italiano e per ora è vanificato. Giocare in trasferta è un vantaggio per i biancocelesti perché sa dare fastidio alle squadre: sarà una gara pericolosa per il Napoli.

Ghoulam nel suo ruolo è un numero 10 e il suo infortunio pesa tanto. Napoli adesso deve continuare a crederci fortemente nel proprio lavoro. Deve essere ottimista per avere la meglio di un avversario forte come la Juventus ma che può essere superato. Dispiace per Ghoulam ma il Napoli ha saputo vincere anche senza di lui”.

