Scotti: “Spero il mio Milan vinca il derby e batta il Napoli”

Gerry Scotti, conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport

“Quindici gioni fa vedevo il Milan favorito, ora è il contrario: l’Inter è più in forma, anche se i rossoneri contro la Juventus hanno giocato la miglior partita della stagione. Non serve il pareggio a noi, da milanista devo sperare nella vittoria per raggiungre il traguardo Champions. Bisognerà prendere i 3 punti anche contro il Napoli” .

“Buffon non poteva dire altro, era il modo più signorile di prendere la batosta. Abbiamo imparato alcune cose. Mai fischiare un mondo sacro quando entra in uno stadio: Ronaldo si è caricato a molla ed è scattato per fare la rovesciata. L’ho visto emozionato dopo l’applauso dei tifosi della Juventus” .

