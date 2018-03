Scotto: “Sarri chiede garanzie tecniche”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Fuori Gara



“Leggendo tra le righe delle sue parole, Sarri parla di garanzie tecniche e vuole una squadra più forte per restare a Napoli. De Laurentiis si sta già impegnando per accontentarlo. Nei colloqui preliminari che porteranno al suo rinnovo, s’è discusso anche di Verdi. Sarri ha chiesto a Giuntoli di riaprire il discorso per l’attaccante del Bologna. Il presidente, pur essendo amareggiato per l’ultimo comportamento del ragazzo, ha accolto il suo desiderio. Il Napoli sta già acquistando un calciatore meno conosciuto, un giovane con quelle caratteristiche, ma non è un profilo che si sovrappone a Verdi. Possono arrivare entrambi. Reina? Il Napoli cerca un sostituto già dalla scorsa estate. Sarri vuole un portiere con determinate caratteristiche. Tutti abbiamo ammirato Alisson, che piace tanto anche all’allenatore azzurro, ma non è un profilo “da Napoli” perché è destinato ai più importanti club europei. Leno è stato individuato come profilo possibile, molto gradito. Piace a Giuntoli e anche Sarri s’è convinto di lui attraverso la visione di alcuni filmati e dopo aver visto qualche partita. De Laurentiis per lui è pronto ad investire circa venti milioni. Tra le alternative resiste Perin”.

