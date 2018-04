Scozzafava: “ADL ha aperto, ora sta a Sarri. Reina farà la sua miglior partita contro il Milan”

Monica Scozzafava, del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’apertura di De Laurentiis sul contratto di Sarri e di Milan-Napoli.

“C’è stata apertura di De Laurentiis alla negoziazione per il contratto di Sarri. Ora sta al mister decidere cosa fare. Apertura ci fu già a gennaio e il contratto di Sarri ha scadenza nel 2020, quindi in teoria ci sarebbe poco da discutere. Se invece se ne vuole parlare vuol dire che si è disposti a negoziare. Il futuro può decidersi anche in queste tre settimane di Serie A dove le partite diranno a livello di motivazioni cosa succederà al Napoli. Lo zoccolo duro di giocatori è stato forgiato a immagine e somiglianza di Sarri.

Reina è un grandissimo professionista e credo che contro il Milan farà la sua più grande partita da quando è al Napoli. Primo perché, appunto, è un professionista, poi perché ha una grandissima personalità e ha tutti i motivi per fare bene per il Napoli e per mostrare ancora una volta al Milan le sue qualità”.

Comments

comments