Scozzafava: “Il Napoli può fare pressione sul Sassuolo per Politano”

Monica Scozzafava, capo dello sport del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli sta insistendo per Politano, avendo dalla sua stavolta l’assoluto assenso del giocatore, che da quanto mi risulta sta facendo pressione sul Sassuolo per cogliere al volo questa grande opportunità. Non so se ci riuscirà. Il Sassuolo non vuole venderlo, ma le logiche del mercato potrebbero indurre i neroverdi a cedere alle insistenze del Napoli. Sarri ha bisogno di un’alternativa importante per evitare gli straordinari ai tre piccoletti”.