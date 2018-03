Scozzafava: “Spero che chi resta a Napoli lo faccia perché sia convinto”

Monica Scozzafava, giornalista Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta a Radio Marte

“Il mercato è già in fibrillazione ma soprattutto perché il campionato è stato fermo. Ma non sono cose che producono scorie. Reina ad esempio finirà il campionato da professionista ed anche lui vuole finire il campionato nel migliore dei modi col Napoli come giusto che sia. Sarri, più degli altri è concentrato per lo scudetto, è stato il primo a stringere il patto con i giocatori. Non so se ha incontrato in gran segreto il presidente ma lui non è ancora convinto di restare. Sarri ha una clausola quindi come dice il presidente se arriva qualcuno e paga poi si vedrà. Anche se mi auguro che chi resta a Napoli, allenatore o giocatori, siano fermamente convinti e non perché non ci siano alternative” .

Comments

comments