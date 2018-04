Mancano sei giornata alla fine del campionato di Serie A eppure nulla è ancora deciso.

La lotta Scudetto è ancora aperta in quanto la distanza tra Juventus e Napoli è di soli sei punti e da giocare c’è ancora lo scontro diretto tra le due. Mentre le prime due in classifica si contengono il titolo, dietro c’è chi lotta per un posto in Champions League.

La Serie A entra in una fase davvero decisiva, potremmo dire cruciale e i verdetti potrebbero arrivare tra poche giornate. Per la volata Scudetto è corsa ormai a due, ma per la Champions League no: due posti per tre squadre.

Roma e Lazio si contengono il terzo posto a pari punti, 61, ma subito dietro c’è l’Inter con 60. A sei giornate dalla fine assisteremo a scontri diretti importanti:

La 33esima giornata potrebbe già delineare la classifica in quanto la Lazio ha la gara più difficile rispetto a Roma e Inter. I biancocelesti andranno a Firenza dove i viola, dall’altro lato, lottano per un posto in Europa League.

L’Inter, dopo Cagliari e Chievo, in casa ospiterà la Juventus che arriverà a Milano lo scontro diretto, dunque una gara che potrebbe riaprire ogni discorso.

La Roma si ritroverà faccia a faccia con la Juventus e se la lotta per la Champions sarà ancora aperta, la gara si presenterà davvero spettacolare, soprattutto se alla penultima giornata lo Scudetto non sarà stato ancora assegnato.

Uno scontro diretto per la Champions lo si avrà all’ultima gara di campionato tra Lazio-Inter, con un orecchio a Sassuolo.

Con ogni probabilità la parola fine al campionato la si potrà mettere solo dopo gli scontri diretti.

