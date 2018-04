Scudetto, i prossimi impegni di Juventus e Napoli

L’ultimo turno di campionato ha visto il Napoli pareggiare a San Siro contro il Milan, risultato che ha permesso alla Juventus, vittoriosa in casa con la Sampdoria, di fare un allungo importante in chiave Scudetto.

Tuttavia, mancano ancora sei giornate al termine del campionato e, nonostante non sia affatto facile, gli azzurri proveranno, fino alla fine, a impensierire i rivali. Vediamo, nel dettaglio, i prossimi impegni delle due squadre: mercoledì, nell’ultimo turno infrasettimanale di questa annata, entrambe avranno impegni sulla carta abbordabili: la Juve sarà di scena a Crotone, mentre il Napoli ospiterà l’Udinese.

Domenica sera, alle 20:45, ci sarà lo scontro diretto all’Allianz Stadium che, probabilmente, segnerà il destino del campionato: una vittoria bianconera chiuderebbe definitivamente i giochi, mentre un successo degli azzurri manterrebbe ancora vive le speranze di Scudetto.

Successivamente, trasferte impegnative per entrambe: sabato 26 aprile, i bianconeri affronteranno l’Inter a San Siro; il Napoli, invece, giocherà al Franchi contro la Fiorentina il giorno successivo. La settimana seguente, la Juve sarà in campo ancora una volta di sabato, contro il Bologna: il giorno dopo, il Napoli riceverà il Torino al San Paolo. Alla penultima giornata, i partenopei voleranno a Genova per sfidare la Sampdoria, mentre i bianconeri saranno ospiti della Roma. Il campionato si chiuderà con Napoli-Crotone e Juventus-Verona.

