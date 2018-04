Scudetto, mai recuperati 6 punti a 6 giornate dalla fine, ma tre precedenti fanno sperare

Il pareggio di ieri contro il Milan ha, forse, definitivamente infranto i sogni Scudetto del Napoli, che ora è lontano 6 lunghezze dal primo posto occupato dalla Juventus.

Nella storia, nessuno ha mai recuperato 6 punti alla capolista a 6 giornate dal termine e, nello specifico, dalla stagione 1994/1995, in cui la Serie A ha introdotto la regola dei 3 punti per la vittoria, solo in tre occasioni chi si trovava in vetta alla classifica con 6 partite ancora da giocare non ha vinto il campionato.

È successo alla Lazio, rimontata dal Milan nel 1998/1999, alla Juventus l’anno successivo, sorpassata proprio dai biancocelesti, e all’Inter, che nel 2001/2002 fu superata non solo dai bianconeri, laureatisi campioni, ma anche dalla Roma. Tuttavia, in tutti e tre i casi il vantaggio della capolista, a 6 tappe dal traguardo, è sempre stato inferiore ai 6 punti: 4 punti per la Lazio nel ’99, 3 per Juventus e Inter, rispettivamente nel 2000 e nel 2002.

I precedenti, dunque, non fanno troppo sorridere il Napoli ma danno, comunque, una speranza: considerando lo scontro diretto ancora da giocare, gli azzurri hanno il dovere di crederci fino a quando la matematica non li “condannerà”.

