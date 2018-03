Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sono molto fiero di Insigne, Immobile e Verratti: tutti e tre hanno cominciato con noi e si sono fatti strada nel grande calcio. Sono soddisfatto soprattutto per il momento di Ciro: in Italia è stato spesso sottovalutato, l’errore non lo ha fatto solo il Napoli quando non lo ha preso, ma tutto il nostro movimento che l’ha un po’ ignorato. Lo scudetto? Sarà un duello tra Napoli e Juve fino alla fine”.

Comments

comments