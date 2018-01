Sebastiani, presidente Pescara: “Politano può esaltarsi a Napoli, è furbo e sveglio”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live.

“Politano sta dimostrando di poter fare bene in serie A e quindi penso che in una piazza come Napoli possa esaltarsi. E’ un ragazzo scaltro e sveglio. Sono felice di parlare dei miei ex giocatori: noi amiamo lanciare talenti nel grande calcio e continueremo a farlo. Zeman sta facendo un bellissimo lavoro al Pescara e la squadra è diventata più quadrata. Credo che continueremo a crescere, ma ci sono pure gli avversari. Non siamo tra le favorite alla promozione in A, amiamo lavorare con i giovani, ma proveremo a metterci in mostra”.