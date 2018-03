Continua la preparazione della Roma in vista del big match di sabato alle ore 12.30 contro il Napoli di Rafa Benitez. I calciatori giallorossi sono scesi in campo alle ore 15 agli ordini del tecnico Rudi Garcia. Per Totti, ancora differenziato. La sua presenza in campo resta in forte dubbio. Soltanto fisioterapia per Gervinho, così come per l’infortunato Keita. Infine allenamento personalizzato per Maicon e Strootman.

