Sei titolarissimi pronti a partire in caso di addio di Sarri

L’Edizione odierna della Gazzetta dello Sport lancia l’allarme in casa Napoli. Secondo il quotidiano la mancata permanenza di Sarri potrebbe incidere sul futuro di diversi giocatori titolarissimi:

“C’è un intero progetto che potrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Maurizio Sarri. La questione è tecnica, ovviamente, e riguarda anche il futuro di diversi giocatori in organico.

Lo scudetto, in ogni modo, non escluderebbe la possibilità per diversi giocatori di preferire nuove esperienze, soprattutto se Sarri dovesse decidere di andare via.”

Secondo Gazzetta i 6 che potrebbero lasciare Napoli sono Mertens, Koulibaly, Albiol, Callejon, Jorginho e Ghoulam.

