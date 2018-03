Semplici: “Affrontiamo la squadra più forte”

Queste le parole di Semplici in conferenza stampa.

“Affrontiamo la squadra più forte – afferma Semplici – secondo quanto recita la classifica. Hanno una grande identità di gioco ma siamo convinti di poter fare una grande gara come all’andata. In settimana abbiamo lavorato prevalentemente sulla fase di non possesso dato che subiamo troppi gol, cercheremo di non dare profondità al loro trio offensivo e di essere aggressivi sul portatore di palla”.

In questo momento facciamo fatica a sostenere due punte, ho diverse opzioni per sostituire gli indisponibili Cionek e Mattiello. Everton Luiz deve ancora crescere fisicamente, Viviani è importantissimo anche se ha commesso qualche errore di troppo ultimamente”.

Crisi? L’ho vissuta con serenità, sono convinto del lavoro fatto assieme al mio staff e delle qualità della rosa. Ho grande stima dei miei giocatori e da inizio anno cerco sempre di convincerli e sostenerli. Contatti con la dirigenza? Negli ultimi giorni non ce ne sono stati”.

