Semplici: “Domani serve una prestazione sopra le righe”

Il tecnico della SPAL è ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa prima del match con la Juventus.

“Ho chiesto di provare a fare la gara. Dobbiamo giocare 95 minuti a tutta se vogliamo fare risultato, serve una prestazione sopra le righe per fare punti.

Sappiamo la forza della Juventus, ma conosciamo anche le qualità dei nostri giocatori e si parte pur sempre dallo zero a zero”.

I ragazzi si sono ben comportati e quindi direi che daremo continuità a quell’assetto. Confermiamo le due punte in avanti, non faremo come in passato con Kurtic trequartista. La nostra identità è a due punte e proseguiremo in quella direzione”.

Comments

comments