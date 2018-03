Semplici: “Molto soddisfatto per la prestazione, siamo riusciti a limitare la Juventus”

Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Soddisfatto dei ragazzi che hanno fatto una prestazione molto bella contro una squadra fortissima. Abbiamo anche provato a fare la partita in certi momenti e siamo insomma soddisfatti di questa partita.

L’importante è avere dato continuità alle nostre ultime prestazioni. Il percorso è lungo ma la SPAL ha dimostrato di avere i requisiti giusti per la salvezza.

I meriti vanno ai giocatori della SPAL che domenica dopo domenica sta maturando. Oggi abbiamo limitato la Juventus e continueremo così partita dopo partita per raggiungere il nostro obbiettivo.

Credo che ci manchi un po’ d’esperienza e dunque bisogna maturare queste esperienze per far si che la squadra crescesse.

Napoli e Juventus sono fortissime. La Juve ha l’esperienza dalla sua ma il Napoli si fa sicuramente rispettare per l’organizzazione e per il gioco. La favorita resta ancora la Juve per me.”

