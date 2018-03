Semplici: “Napoli ammirato in Europa. Non commento le parole di Allegri”

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, è intervenuto questa mattina in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il pareggio conquistato dai ferraresi con la Juventus.

“Giocare con queste squadre… c’è poco da dire a livello motivazionale. Avevo detto ai ragazzi di avere coraggio e sfrontatezza, di fare il nostro gioco: solo così avremmo potuto metterli in difficoltà e ci siamo riusciti con una prova straordinaria.

Abbiamo provato a fare calcio, poi c’è l’avversario, ma abbiamo tenuto bene il campo facendo una gara di grande personalità. Il risultato ci ha dato ragione. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, com’era giusto che fosse: sono orgoglioso della squadra ma bisogna restare con i piedi per terra. Tutti si sono messi a correre, anche un punto può fare la differenza, e dovremo continuare così con questa personalità e voglia per arrivare all’obiettivo.

La lotta Scudetto? Non dipende dalla gara di ieri ma, piuttosto, dal cammino che faranno le due squadre. Credo siano due grandi squadre, la Juventus è più abituata a lottare per il vertice e va avanti in Europa. Come rosa è sicuramente la più forte. Il Napoli negli ultimi due anni con Maurizio sta facendo grandi cose sotto l’aspetto dell’organizzazione di gioco, è una squadra che ammirano sia in Italia che in Europa. Credo sarà una lotta fino alla fine.

Non ho ricevuto alcun messaggio da Sarri (sorride, ndr). Maurizio non deve mandar nessun messaggio, lui sa bene quale sia il loro valore ed il cammino che deve fare la sua squadra. Non deve ringraziare me.

Allegri ha parlato di opera di bene? Io guardo a casa mia, siamo felicissimi della prestazione che abbiamo fatto per la società e per i tifosi. Altre cose non sto neanche a giudicarle”.