Semplici a Sky: “I ragazzi hanno tenuto bene, speravamo in un pizzico di fortuna”

Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Show:

“Affrontavamo una squadra di valore che ha fatto grandi cose, per il periodo che stiamo attraversando era una partita difficilissima. Nonostante questo i ragazzi hanno risposto bene, e l’hanno tenuta fino alla fine. Speravamo in un pizzico di fortuna, in qualche episodio a favore, ma ripartiamo convinti come siamo sempre stati. Oggi il Napoli andava limitato nel palleggio, quindi ho optato per una punta in meno, sul finale invece abbiamo provato a rischiare di più”.

