Il portiere del Napoli ha rilasciato un’intervista al portale Dugout. Questi alcuni passaggi:

“Il mio rapporto con mio padre? A volte, quando c’è la possibilità che devo scendere in campo, papà non viene mai allo stadio; perchè per lui vedere il figlio in quello stadio e indossare quella maglia è un’emozione troppo forte che non riesce a gestire. Se un giorno non verrà più vorrà dire che sto giocando tutte la partite da titolare, quindi speriamo che allo stadio non verrà più”.

