Serie A, 19°giornata. Domani un sabato tutto “domenicale”

Saranno ben 9 le gare che si giocheranno in un sabato che avrà tutto il gusto di una domenica.



Con la sfida di stasera fra Crotone e Napoli all’Ezio Scida, si apre alle 20:45 la 19°giornata di Serie A, ultimo turno prima del giro di boa del campionato. Domani un sabato che sembrerà quasi una domenica d’altri tempi con tante sfide anche nel pomeriggio.

Si apre con il lunch-match dell’Artemio Franchi di Firenze, dove i padroni di casa della Fiorentina ospiteranno il Milan rinfrancato dalla vittoria in Coppa Italia. I rossoneri in campionato sono peggiorati col cambio in panchina e cercano riscatto, i viola vogliono risalire la china europea.

–

Alle 15 saranno ben sei i match in contemporanea, con gli occhi delle big del campionato all’Olimpico dove la Roma ospiterà il Sassuolo, i giallorossi devono ripartire dopo lo stop in casa della Juve, ma il match a Napoli sarà seguito anche perchè ultima gara (ovemai scendesse in campo) di Paolo Cannavaro prima dell’addio al calcio.

La Sampdoria di Giampaolo invece cerca di arrestare il ciclo negativo (1 punto nelle ultime 5 gare) cercando di battere la Spal al Ferraris, anche perchè nel frattempo l’Atalanta sfida il Cagliari fra le mura amiche. Altre due sfide interessanti sono sicuramente Torino-Genoa e Bologna-Udinese e infine il Benevento ospita il Chievo Verona e spera in un miracolo di fine anno per ottenere la prima vittoria in campionato.

–

Alle 18 invece a San Siro va in scena il big-match dell’intero turno, quello che vede l’Inter di Spalletti contrapposta alla Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, che in trasferta quest’anno hanno battuto già la Juve, vogliono fare lo scherzetto ai neroazzurri in crisi dopo 3 sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia.

In serata alle 20:45 l’ultimo turno dell’anno si chiude con la Juventus ospite dell’Hellas Verona, con i bianconeri che già conosceranno il risultato del Napoli da 24 ore.