Serie A, domani si torna in campo: il programma della 33° giornata

Neanche il tempo di archiviare l’ultimo turno di campionato che è già tempo di tornare in campo per la 33esima giornata.

Già domani sera, infatti, l’Inter riceverà il Cagliari, per ritrovare la vittoria e, soprattutto, il gol, che manca ormai da tre giornate per riprendere la marcia verso un piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda, invece, la giornata di mercoledì, il programma sarà aperto dalla sfida tra Benevento e Atalanta, alle ore 18.

Alle 20:45, tutte le altre gare: la Juventus sarà impegnata a Crotone, dopo aver portato a 6 punti il proprio vantaggio sul Napoli, che invece ospiterà l’Udinese al San Paolo. In ambito Champions, sfide importanti per Roma e Lazio, che ieri sera non sono andate oltre lo 0-0: i giallorossi saranno impegnati all’Olimpico contro il Genoa, mentre i biancocelesti faranno visita alla ritrovata Fiorentina di Pioli.

In chiave Europa League, il Milan è atteso dal Torino, mentre la Sampdoria giocherà in casa contro il Bologna. Infine, ci saranno anche due importanti scontri salvezza: Hellas Verona-Sassuolo e Spal-Chievo Verona.

