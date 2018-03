Serie A, domani tutte le dieci sfide del 30°turno

Rarità moderna, per il sabato di Pasqua si prevede una giornata di grande calcio.

Sempre più “spezzatino”, con gare dello stesso turno spalmate in 2 o 3 giorni, il campionato di Serie A domani ci regala una vera e propria rarità: tutte le partite giocate nello stesso giorno.

Si comincia alle 12:30 con il lunch-match Bologna-Roma, con i capitolini che cercano conferme nella corsa alla qualificazione Champions e i bolognesi che vogliono la definitiva salvezza. Alle 15 invece saranno sei le gare che si disputeranno in contemporanea: Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Crotone, Genoa-Spal, Inter-Hellas Verona e Lazio-Benevento.

Nel pomeriggio alle 18 altri due match: Sampdoria-Chievo Verona e soprattutto Sassuolo-Napoli. Gli azzurri cercano il momentaneo sorpasso in vetta sui bianconeri, speranzosi di un colpo rossonero nel posticipo delle 20:45 che sarà Juventus-Milan.

