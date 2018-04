Serie A: Fiorentina bloccata, 0-0 con la Spal dopo i primi 45′

Al Franchi la Fiorentina non riesce a superare la Spal alla fine del primo tempo. Nonostante una evidente supremazia, i primi 45′ si chiudono sullo 0-0.

Reti bianche all’Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina non riesce ad andare oltre lo 0-0 alla fine del primo tempo contro una Spal che pur subendo, riesce a resistere. La squadra di Pioli ha dominato sia nel possesso palla (67% a 33%) che nelle occasioni create (13-1 il conto dei tiri, 5-0 nello specchio) ma i ragazzi di Semplici resistono cercando un punto che sarebbe fondamentale in questa lotta salvezza. Con questo pareggio parziale invece, i viola mancherebbero il sorpasso virtuale al Milan in quel sesto posto che vorrebbe dire Europa League.

