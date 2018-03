Serie A, i risultati alla fine dei primi tempi

Si sono chiusi i primi tempi delle sei gare di Serie A, iniziate alle 15.

Partenza a razzo dell’Inter che in 13 minuti segna due gol contro il Verona: prima Icardi e poi Perisic mettono la partita in discesa per i nerazzurri.

1-1 tra Lazio e Benevento: i giallorossi, nonostante l’inferiorità numerica (espulso il portiere Puggioni), rispondono al vantaggio di Immobile con una punizione di Cataldi.

Fiorentina in vantaggio sul Crotone grazie ad una rete di Simeone, bravo ad insaccare dopo una corta respinta di Cordaz.

Un rigore inesistente segnato da Gianluca Lapadula (che prima ne aveva fallito un altro) decide, al momento, la gara tra Genoa e Spal: gli estensi sono in 10 uomini per l’espulsione di Vicari. 0-0, invece, in Atalanta-Udinese e in Cagliari-Torino.

