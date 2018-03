Serie A, i risultati finali: l’Inter sale al terzo posto, vincono Torino e Sampdoria

In attesa del posticipo serale tra Roma e Benevento cambia momentaneamente la zona Champions League.

Sono appena terminate le gare valevoli per la 24esima giornata di serie A. In attesa della partita di stasera tra Roma e Benevento (fischio di inizio ore 20:45), cambia soprattutto la zona alta della classifica.

L’inter, che ha battuto il Bologna per 2-1 (reti di Eder e Yann Karamoh), scavalca la Lazio e si porta solitaria al terzo posto a quota 48 punti. Il Bologna sul finale termina la gara in 9, il rosso finale di Masina è arrivato dopo che l’arbitro ha valutato al Var il fallo su Lopez. Vittorie per Sampdoria e Torino, rispettivamente contro Verona ed Udinese. A segno, tra l’altro, Belotti per il raddoppio granata. Vittoria sul finale del Genoa.

Questi i risultati:

Chievo-Genoa 0-1

Inter-Bologna 2-1

Samdoria-Verona 2-0

Torino-Udinese 2-0

