Serie A, i risultati finali. Vittoria in extremis del Napoli, bene Crotone e Verona

Terminano le gare delle 15, valevoli per la 31esima giornata di campionato di Serie A.

Il Napoli vince in extremis contro il Chievo. Nel secondo tempo un errore difensivo porta il Chievo in vantaggio con Stepinski. Però gli azzurri non mollano e trovano il pareggio con Milik all’89’, poi un gran tiro di Diawara al 93′, in extremis, regala la vittoria alla squadra che resta ancora a -4 dalla Juventus.

Vincono anche Crotone e Verona.

Questi i risultati finali:

Napoli-Chievo 2-1

Crotone-Bologna 1-0

Verona-Cagliari 1-0

