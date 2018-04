Serie A, i risultati: vince il Napoli, pareggia la Juve. Lotta Scudetto ancora aperta!

Termina la 33esima giornata di campionato di Serie A.

Il Napoli vince contro l’Udinese, gara che si sblocca al primi tempo con l’Udinese, poi gli azzurri pareggiano prima di andare negli sposgliatoi. Nel secondo tempo i bianconeri vanno in vantaggio ma il Napoli ha una grande reazione e in 11 minuti ribalta il risultato. Poi Tonelli la chiude con il quarto gol con un grandissimo colpo di testa.

Pareggia la Juventus a Crotone e la distanza del Napoli si accorcia a -4. La Lazio vince a Firenze, la gara termina con due espulsi: uno per la Fiorentina e uno per la Lazio. Vittoria anche per la Roma che supera il Genoa.Pari per Spal e Milan. Il Sassuolo vince a Verona e la Sampdoria supera il Bologna in casa.

Questi i risultati:

Napoli-Udinese 4-2

Crotone-Juventus 1-1

Fiorentina-Lazio 3-4

Roma-Genoa 2-1

Sampdoria-Bologna 0-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 1-1

Verona-Sassuolo 0-1

