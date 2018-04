Serie A: il programma della prossima giornata di campionato

Ecco il programma completo della prossima giornata di campionato.

La lotta Scudetto si sposta in Campania, oltre a Napoli-Chievo in Campania si gioca anche Benevento-Juventus. Oltre alla lotta per lo Scudetto, la giornata sarà caratterizzata anche dalle partite valide per la lotta salvezza. Fra tutte spicca il Derby di Genova.

Sabato 7 Aprile

Benevento-Juventus (ore 15:00)

Roma-Fiorentina (ore 18:00)

SPAL-Atalanta (ore 18:00)

Sampdoria-Genoa (ore 20:45)

Domenica 8 Aprile

Torino-Inter (ore 12:30)

Crotone-Bologna (ore 15:00)

Napoli-Chievo (ore 15:00)

Verona-Cagliari (ore 15:00)

Udinese-Lazio (ore 18:00)

Milan-Sassuolo (ore 20:45)

