È appena terminato il primo tempo della sfida tra Juventus-Atalanta, recupero della 26° giornata.

I bianconeri sono in vantaggio, con il risultato di 1-0: al 29′, Higuain ha portato in vantaggio i suoi, finalizzando un contropiede condotto magistralmente dal brasiliano Douglas Costa. Si è vista, tuttavia, una buonissima Atalanta, che ha messo in difficoltà la Juve con un pressing altissimo, creando, però, poche occasioni concrete.

