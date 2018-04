Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

E’ stato reso noto il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indica

te con riserva dell’assunzione di altre eventuali

decisioni in esito all’esame della posizione dei ca

lciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 7-8 aprile 2018 – Dodicesima giornata rito

rno

Benevento-Juventus 2-4

Crotone-Bologna 1-0

Hellas Verona-Cagliari 1-0

Milan-Sassuolo 1-1

Napoli-Chievo Verona 2-1

Roma-Fiorentina 0-2

Sampdoria-Genoa 0-0

Spal 2013-Atalanta 1-1

Torino-Internazionale 1-0

Udinese-Lazio 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assi

stito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della ri

unione del 10 aprile 2018, ha assunto le

decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 30° del primo tempo, due bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BONUCCI Leonardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPUANO Marco (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIACCHERINI Emanuele (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETAGNA Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

KURTIC Jasmin (Spal 2013)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

INSIGNE Lorenzo (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

TERZA SANZIONE

DZEMAILI Blerim (Bologna)

FREULER Remo (Atalanta)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma)

PRIMA SANZIONE

DA SILVA PERES Bruno (Roma)

TOROSIDIS Vasileios (Bologna)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

FARES Mohamed Salim (Hellas Verona)

OTTAVA SANZIONE

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)

VALOTI Mattia (Hellas Verona)

SETTIMA SANZIONE

DE MAIO Sebastien (Bologna)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

SESTA SANZIONE

MANDRAGORA Rolando (Crotone)

MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DE PAOLI Fabio (Chievo Verona)

DI FRANCESCO Federico (Bologna)

LAZZARI Manuel (Spal 2013)

PANDEV Goran (Genoa)

TERZA SANZIONE

CIONEK THIAGO Rangel (Spal 2013)

FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)

FRANCHESCOLI Vitor H (Fiorentina)

LAURINI Vincent Alain (Fiorentina)

MAZZITELLI Luca (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

INGLESE Roberto (Chievo Verona)

MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

BELOTTI Andrea (Torino)

BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio)

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

MURGIA Alessandro (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BASELLI Daniele (Torino)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

SESTA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)

TERZA SANZIONE

MANDZUKIC Mario (Juventus)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

IACHINI Giuseppe (Sassuolo): per avere, al 51° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, uscendo dall’area tecnica nonostante fosse stato richiamato più volte.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2018

FOGGIA Pasquale (Benevento): in quanto, in qualità di dirigente addetto all’Arbitro, uscendo dal terreno di giuoco al termine del primo tempo, si avvicinava con fare minaccioso al Direttore di gara proferendo ad alta voce un’espressione gravemente offensiva.