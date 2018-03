Serie A, le formazioni ufficiali di Samp-Inter

Interessantissimo “lunch match” in Serie A: a Marassi si affronteranno, alle 12:30, Sampdoria e Inter.

I blucerchiati vogliono rialzarsi dopo il capitombolo di Crotone, per riprendere la corsa verso l’Europa League, mentre i nerazzurri cercano continuità dopo il pareggio con il Napoli e, soprattutto, vogliono ritrovare la vittoria in trasferta, che manca dal 25 novembre, quando si imposero a Cagliari per 3-1.

I due allenatori, Giampaolo e Spalletti, hanno comunicato le proprie scelte per quanto riguarda gli undici titolari: titolare, nella Samp, l’uruguaiano Torreira, seguito dal Napoli.

Queste le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

