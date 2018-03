Serie A: l’inizio della prossima stagione il 12 agosto con la Supercoppa, il 19 agosto inizia il campionato

Quest’oggi è stato ufficializzato il calendario della prossima stagione direttamente dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa.

La prima partita ufficiale della stagione sarà quella della Supercoppa Italiana che verrà giocata il 12 agosto. Non si conosce ancora la sede dato che si preferirebbe una città d’arte o marittima per favorire il turismo di quel periodo in Italia.

Il campionato, invece, inizierà il 19 agosto. Si giocherà anche nel periodo Natalizio esattamente il 22, il 26 ed il 29 dicembre. In Serie A, dunque, ci sarà il boxing day come in Inghilterra.

