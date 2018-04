33° giornata di campionato, turno infrasettimanale

Scontro salvezza tra Verona- Sassuolo e corsa per l’Europa tra Fiorentina- Lazio. Gara molto delicata in casa per il Napoli contro l’Udinese mentre la Juventus và a Crotone con tutte le probabilità positive dalla sua parte.

Ore 18:00

Benevento- Atalanta

Ore 20: 45

Sampdoria- Bologna

Spal- Chievo

Roma- Genoa

Crotone- Juventus

Fiorentina- Lazio

Torino- Milan

Verona- Sassuolo

Napoli- Udinese

