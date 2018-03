Serie A, squalificati 8 calciatori dopo il 29°turno

I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato.

BARAK Antonin (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENASSI Marco (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIRAGHI Cristiano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORTUNA Wallace (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KURTIC Jasmin (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MIRANTE Antonio (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

NIANG Mbaye (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Aleandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

