Serie A: Torino batte Inter 1-0, Ljajic colpisce in contropiede

L’Inter gioca bene e domina, ma la porta di Sirigu è stregata, Ljajic segna al termine di un’azione in contropiede e porta la squadra di Mazzarri in trionfo.

Torino batte Inter e Mazzarri si prende una rivincita contro la sua ex squadra. Sfortunati i nerazzurri che hanno giocato una grande partita trovando però un ottimo Sirigu e, come spesso gli accade, anche i legni della porta a negare loro la gioia del gol.

Al 63′ contropiede micidiale del Torino. Belotti per l’inserimento di De Silvestri che serve un pallone perfetto sul secondo palo per l’ex di turno che deve solo spingere in rete.

