Serie B, altre due gare di stasera rinviate per maltempo

Il gelo siberiano che sta imperversando sullo Stivale sta decimando il turno infrasettimanale cadetto.

Cesena-Pro Vercelli e Bari-Spezia, gare odierne di Serie B che erano in programma alle 20:30, sono state rinviate a data da destinarsi a causa della neve e del freddo.

Per quel che riguarda la gara in Romagna, la decisione è stata presa dal Gruppo operativo sicurezza della Questura nella riunione allo stadio. La partita è stata rinviata per motivi di sicurezza, per la folta nevicata che da ieri mattina fino alle 12 di oggi si abbattuta sulla città, ma anche per il ghiaccio. La temperatura infatti dovrebbe toccare i sei gradi sotto zero.

Per il match del “San Nicola” invece il Prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha interdetto l’utilizzo dello stadio e quindi non sarà possibile disputare la partita. La decisione è stata presa per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata, a Bari stamane è arrivata anche la neve.

Ricordiamo che già stamattina erano state rinviate, sempre a causa del maltempo, Pescara-Carpi e Perugia-Brescia.

