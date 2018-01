Serie B: i risulati. Panchina per Luperto e Anastasio. Frosinone e Palermo volano in vetta

Dopo la sosta torna anche la Serie B.

Alle 15 il campionato cadetto è sceso in campo. Sconfitta del Parma a Cremona mentre il Frosinone vince contro la Pro Vercelli e il Palermo pareggia, entrambe al primo posto in classifica.

Nel Parma panchina per Anastasio, Insigne e Dezi in campo per tutta la gara. Nell’Empoli panchina per Luperto.

Questi i risultati

Ascoli-Cittadella 1-2

Cremonese-Parma 1-0

Empoli-Ternana 2-1

Foggia-Pescara 0-1

Frosinone-Pro Vercelli 4-0

Novara-Carpi 1-0

Perugia-Virtus Entella 2-0

Salernitana-Venezia 3-2

Spezia-Palermo (ore 18) 0-0

Classifica: Frosinone 40; Palermo 40; Empoli 37; Cittadella, Cremonese 35; Bari 34; Parma 33; Pescara 31; Spezia 31; Venezia, Carpi, Salernitana 29; Novara, Perugia 27; Avellino 25; Entella 24; Brescia, Cesena 23; Foggia 22; Ternana 21; Ascoli 20; Pro Vercelli 18.