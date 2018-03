Serie B, i risultati: vittoria per il Frosinone che resta primo in classifica

Sono terminate le gare pomeridiane valevoli per la 29esima giornata di Serie B.

Per maltempo sono state posticipate tre gare e se ne sono giocate 5 alle ore 15.

La Salernitana ha conquistato la vittoria in casa dell’Ascoli, vittorie casalinghe per Cittadella, Frosinone e Ternana. Vittoria in trasferta anche per Cesena.

Questi i risultati finali:

Cittadella-Pescara 2-0

Frosinone-Novara 1-0

Spezia-Cesena 1-2

Ternana-Cremonese 2-1

Ascoli-Salernitana 1-3

Classifica: Frosinone 53; Empoli 51; Cittadella 48; Palermo* 47; Bari* 44; Venezia 43; Parma* 41; Spezia*, Cremonese 39; Foggia, Perugia**, Carpi* 37; Pescara* 36; Avellino, Salernitana 34; Brescia** 33; Cesena*, Novara 31; Entella* 29; Pro Vercelli** 27; Ascoli 26; Ternana 25.

*Una partita in meno

** Due partite in meno

Comments

comments