Serie B, il Carpi blocca il Venezia di Pippo Inzaghi

Il recupero della 29° giornata finisce a reti bianche e inguaia il Venezia nella corsa-promozione.

Non è stato affatto un bel match quello appena finito al “Sandro Cabassi” fra i padroni di casa del Carpi e il Venezia, ed è finito così come era iniziato: 0-0. Un risultato che accontenta in parte gli emiliani, che mancano l’aggancio alla zona-play off ma vi restano aggrappati a soli 2 punti, ma che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Pippo Inzaghi che adesso vedono ulteriormente complicarsi la rincorsa alla promozione diretta (distante 8 punti) con il rischio finanche di non partecipare agli spareggi promozione.

CARPI-VENEZIA 0-0

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Poli, Brosco, Ligi; Calapai (83′ Bittante), Jelenic (64′ Concas), Mbaye, Garritano, Pachonik; Pasciuti (69′ Verna); Melchiorri. All. Calabro

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Fabiano (56′ Pinato), Garofalo; Geijo (83′ Marsura), Litteri (46′ Zigoni). All. F. Inzaghi

